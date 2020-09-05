العراق.. إحباط هجوم بعبوة ناسفة ضد متظاهري "ذي قار"

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، إحباط هجوم بعبوة ناسفة استهدف متظاهرين معتصمين بمحافظة "ذي قار"، جنوبي البلاد.

وذكر بيان صادر عن وكالة الاستخبارات (تابعة للوزارة)، أنها "ألقت القبض على شخص أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة قرب خيام المتظاهرين في قضاء الرفاعي بالمحافظة".

وأفاد البيان، بأنه "جرى اعتقال المتهم بالجرم المشهود وهو يزرع العبوة بهدف استهداف المتظاهرين السلميين وإيقاع الأذى بهم".

وذكر أن " قاضي التحقيق قرر توقيفه بتهمة الإرهاب"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول هوية الموقوف أو الجهة التي ينتمي إليها.

وفي 21 أغسطس/أب الماضي، انفجرت عبوة ناسفة كانت مثبتة بدراجة نارية بين خيام متظاهرين معتصمين في مدينة الناصرية بالمحافظة ذاتها.

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كما شن مجهولون حملة، بدت أنها منسقة، لاغتيال نشطاء في الحراك الشعبي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم في عدة محافظات، خلال الشهر الماضي.

وتشهد "ذي قار" مظاهرات متواصلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، ضد الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وللمطالبة بتنفيذ إصلاحات.

كما يطالب المتظاهرون، على غرار باقي محافظات العراق، بمحاكمة المتورطين في قتل زملائهم خلال التظاهرات، وتشريع قوانين خاصة بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.

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