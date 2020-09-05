"الصليب الأحمر" يحذر من تداعيات كورونا والحصار على الصحة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365



حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، السبت، من تداعيات فيروس كورونا والحصار الإسرائيلي على الصحة النفسية للفلسطينيين بالقطاع.

وقالت اللجنة، في بيان، إن "أجواء من الخوف والإحباط داخل القطاع، يغذيها حظر التجوال للوقاية من كورونا، وارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي".



وأضافت: "لا يمكن الاستهانة بعواقب القيود (الإسرائيلية) المشددة المفروضة بغزة طيلة 14 عاما، على الصحة النفسية للسكان".



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وأردفت: "النظام الصحي بالقطاع يعاني من نقص حاد في الإمكانيات، وهو ما يحول دون قدرته على التعامل مع تفشٍ وبائي ضخم".

وأشارت اللجنة الدولية، أن ما يتوفر من أسرة وأجهزة تنفس صناعي بوحدات العناية المركزة، "لا يكفي إلا لعلاج عدد قليل من الحالات الحرجة".

ووفق معطيات وزارة الصحة بغزة، فقط بلغت حصيلة الإصابات بكورونا، 807، بينها 7 وفيات، و89 حالة تعاف.

ويعاني القطاع، من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى أزمة كهرباء حادة، وتصاعد لمعدلات الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ العام 2006.

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