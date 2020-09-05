الجيش الليبي يرصد تحركا عسكريا لميليشيا حفتر باتجاه البريقة

طرابلس/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، السبت، رصد رتل عسكري من مليشيا حفتر ترافقه منظومة دفاع جوي تحرك من مدينة إجدابيا إلى البريقة، شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "وحدة المخابرات وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات، رصدت صباح اليوم (السبت) تحرك رتل مسلح لمليشيا حفتر الإرهابية يرافق منظومة دفاع جوي (بانتسير) من إجدابيا حتى البريقة".

وتوقع أن تكون وجهة الرتل الأخيرة مدينتي راس لانوف أو سرت (شمال).

وأضاف: "استمرار الدول الداعمة للمليشيا الإرهابية والمرتزقة بتزويدهم بمنظومات الدفاع الجوي الروسية نوع بانتسير، سيوفّر فرصة لأبطالنا برا و جوا لمواصلة بطولاتهم في سحقها وتدميرها".

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وأشار أن قوات الجيش الليبي دمرت في وقت سابق منظومات دفاع جوي مشابهة في مختلف المناطق المحررة من مليشيا حفتر.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

إلا أن الجيش الليبي، أعلن خرق مليشيا حفتر لوقف إطلاق النار مرتين، الأولى بإطلاقها في 27 أغسطس الماضي، 12 صاروخ غراد باتجاه تمركزات قواته غرب سرت، والثانية في 2 من سبتمبر/ أيلول الجاري، باستهدافها قواته في ذات المنطقة بـ6 صواريخ.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.

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