5 توجيهات لتعزيز «الوعي الأمني» للطلاب أثناء التعلم عن بعد (إنفوجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مجموعة من النصائح المهمة للمعلمين والمعلمات، بهدف تعزيز الوعي الأمني لدى الطلاب خلال متابعتهم العملية التعليمية عن بعد. ونصح المركز المعلمين والمعلمات بما يلي: – تنبيه الطلاب بضرورة الإبلاغ الفوري عن الجرائم المعلوماتية من تحرش وابتزاز ومواقع مشبوهة. Advertisements – ضرورة تشجيع الطلاب على استخدام التقنية بحذر. – توضيح أهمية الخصوصية على الإنترنت وطرق تأمين حسابات التواصل الاجتماعي. – ضرورة أن يتحدث المعلم للطلاب عن التنمر الإلكتروني. – تقديم مكافآت للطلاب على التصرفات التقنية الصحيحة التي يقومون بها.

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