ميزة جديدة من فيسبوك تخص قصص أنستجرام.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اكتشف رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" أنه أصبح بإمكانهم مشاهدة قصص أنستجرام الخاصة بهم مباشرة من داخل تطبيق الشبكة الاجتماعية الرئيسي.



ولتمييز قصص فيسبوك عن أنستقرام بعد ظهورها مجتمعة في تطبيق فيسبوك، وضعت الشركة دائرة زرقاء على حالات الفيسبوك، في حين يكون اللون مع قصص أنستقرام مماثلًا للّون المتدرج الخاص برمز التطبيق.

وبحسب موقع aitnews التقني، أوضحت الشركة في الميزة أنه لا شيء بشأن من يمكنه رؤية القصص قد تغير، إذ إن متابعي المستخدم في أنستقرام فقط الذين ربطوا حساباتهم مع الشبكة الاجتماعية، والذين يمكنهم بالفعل مشاهدة القصص في إنستاجرام – سيرون الخيار الجديد داخل تطبيق الشبكة.

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وكتبت الشركة في الميزة الجديدة: “مستخدمو فيسبوك الذين لا يتابعونك في أنستقرام لا يمكنهم رؤية قصتك”.

وأكد متحدث باسم الشركة لـ (مات نافارا) المعلق في صناعة وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا “اختبار محدود”، وأن الشركة ستستمع إلى التعليقات. وأشار المتحدث إلى أن الميزة “تحترم جميع إعدادات الخصوصية الحالية”، وقال: إن مستخدمي إنستاجرام لديهم خيار الاحتفاظ بقصصهم بعيدًا عن فيسبوك تمامًا إن رغبوا في ذلك.

يُشار إلى أن هذه الخطوة هي خطوة أخرى في إطار جهود الشركة لتقريب منصاتها. ففي الشهر الماضي، بدأت فيسبوك بدمج دردشة مسنجر، وأنستجرام، ويُنتظر أن يصبح واتساب في نهاية المطاف جزءًا من تجربة الدردشة الموحدة هذه.