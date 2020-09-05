الاتحاد الآسيوي يمنح العراق حق إقامة دورات المدربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكدت اللجنة الفنية والتطوير في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منح العراق حق إقامة الدورات التدريبية الآسيوية فئة «B,C,D» داخل العراق، وبإشراف المحاضرين العراقيين، وذلك عطفاً على دخول العراق في اتفاقية التعاون الآسيوية.

وتلقت اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إشعاراً من الاتحاد الآسيوي، جاء فيه:«إن من حق العراق إقامة الدورات التدريبية الآسيوية، على أن تقام الدورات تحت رعاية الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، وبإشراف المحاضرين المعتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي حصراً، ويحق للاتحادات الفرعية إقامة الدورات التدريبية حسب السياقات الإدارية المعمول بها».

وأوضحت اللجنة، أن الاتحاد الآسيوي أقر بعدم إقامة الدورات من قبل المنظمات أو الروابط الرياضية، وحتى بصيغة التعاون المشترك، وذلك لوجود المحددات والتعليمات للترشح، ووفقاً لذلك فإن الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بإقامة الدورات هي الاتحاد العراقي لكرة القدم.