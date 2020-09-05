جهاز يعالج الجروح بـ«الأوزون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر علماء من جامعة بيرديو الأمريكية، جهازاً قابلاً للارتداء، يقتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من خلال غاز الأوزون، عبر عملية الأكسدة التي تمزق جدران خلايا الميكروبات، ما يسهم في التئام الجروح المزمنة مثل تقرحات الجلد السكري.

ويتكون الجهاز من رقعة تُلصق مؤقتاً بالجلد أعلى الجرح، وتُربط بواسطة خرطوم سيليكون بجهاز توليد الأوزون المضغوط الذي يرتديه الحزام ويعمل بالبطارية.

وقال البروفيسور رحيم رحيمي، من جامعة بيرديو: «يُنقل غاز الأوزون إلى سطح الجلد في موقع الجرح، ما يسهم في التئام الجروح».

وأضاف: «ابتكارنا صغير وسهل الاستخدام للمرضى في المنزل، في الوقت الذي يجب على المرضى مراجعة الطبيب في العلاج التقليدي بالأوزون، علاوة على توقف العلاج في حال الانتهاء من الجلسة».