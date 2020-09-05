درجال: وجدت 300 دينار فقط في وزارة الشباب والرياضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

صدم عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، الوسط الرياضي العراقي عندما أكد أنه استلم الوزارة، وفيها فقط 300 دينار عراقي (ما يعادل سنتات قليلة جداً من الدولار الأمريكي).

وقال درجال في مقطع فيديو خلال زيارته لمحافظة الأنبار ولقائه برئيس وأعضاء مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي: إنه في ظل جائحة «كورونا»، كان السؤال ماذا سنعمل؟

وأوضح: تسلمت الوزارة ووجدت فيها مبلغ 300 مئة دينار عراقي فقط، ماذا سأفعل؟ أترك العمل؟ كان الجواب كلا، بدأنا نعمل ليلاً نهاراً، واجتماعاتنا كانت تستمر حتى الساعة الثانية فجراً، بالعمل وحده يمكن أن نطور الكرة العراقية.