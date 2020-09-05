سيناريوهات الهبوط تحاصر 4 أندية في الدوري السعودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لا يزال اتحاد جدة يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى رغم حصوله على نقطة ثمينة بعد تعادله أمام ضيفه النصر 1-1 على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين، ورفع العميد رصيده إلى 32 نقطة مشاركاً بنفس الرصيد والخطر مع التعاون الذي خسر للمرة السابعة توالياً من الفتح 0-1 وضمك العائد بفوز ثمين على الاتفاق 2-0 والفيحاء الذي فاز بنفس النتيجة على العدالة الذي تأكد هبوطه مع الحزم بعد خسارة الأخير من الشباب 0-2، وبذلك يحاصر سيناريو الهبوط 4 أندية هي الاتحاد والتعاون وضمك والفيحاء.

ويحتاج الاتحاد على الأقل لنقطة واحدة عندما يحل ضيفاً الأربعاء على العدالة أو الفوز ليخرج من الخطر الذي ظل محدقاً به في أغلب فترات الموسم الصعب على النمور.

وتبدو فرصة الاتحاد مواتية في الجولة الأخيرة لتحديد مصيره بنفسه إما بالفوز أو التعادل كون نتائجه المباشرة مع بقية المهددين التعاون والفيحاء تصب في مصلحته.

وكان النصر الذي ضمن الوصافة قد بكر بالتسجيل بعد 3 دقائق عن طريق رأسية من هدافه عبد الرزاق حمدالله، وعاد الاتحاد للمباراة في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء نفذها الإيفواري بوني بعد عودة الحكم الكرواتي إيفان ييك لتقنية الفيديو قبل احتسابها على محور النصر بيتروس.

وفرط الاتحاد في فرصة مؤكدة لتسجيل هدف ثان في الشوط الأول عن طريق بوني الذي لم يستفد من كرة مرتدة من الأسترالي براد جونز.

ووجه المدرب البرازيلي كاريلي لاعبي الاتحاد للعب بأسلوب دفاعي في الشوط الثاني لمواجهة ضغط النصر الذي حاول غير مرة الخروج بالنتيجة بيد أن العارضة حالت بين حمدالله وتسجيل هدف ثان إلى جانب تألق الحارس البرازيلي جروهي.

وواصل الهلال الذي حسم اللقب انتصاراته بعد فوزه على مضيفه الوحدة 3-1 رافعاً رصيده إلى 69 نقطة وبات على بعد 3 نقاط من تحطيم رقم النصر النقطي في الموسم الماضي عندما يلتقي الأول بالشباب على ملعب جامعة الملك سعود حيث سيتم تتويجه رسمياً باللقب.

سجل ثلاثية الأزرق الفرنسي غوميز ومحمد كنو وسلمان الفرج في الدقائق 16 و56 و85 وللوحدة ريناتو 79، وتوقف رصيد الأخير على 46 خلف الأهلي الثالث الذي عاد ليخسر للمرة العاشرة في الدوري حين استقبل هدفين من مضيفه أبها مقابل هدف وحيد.

أكبر المستفيدين من الجولة كانا الرائد والفتح، حيث عزز الأول فرصته بالحصول على البطاقة الآسيوية بعد فوزه على الفيصلي 2-1 في مباراة قوية ظل فيها التعادل قائماً حتى الدقيقة 91 حيث خطف المهاجم أرناد دجوم هدف الفوز للرائد بتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس مصطفى ملائكة.

تقدم الرائد عن طريق المغربي محمد فوزير من ضربة جزاء في الدقيقة 15 ولحق الضيوف بالتعادل بعد 7 دقائق من ضربة جزاء أخرى نفذها لوان غيرمي، ومع أن الرائد فقد نجمه المغربي جلال الداودي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 50 إلا أنه استطاع خطف النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلى 46 نقطة ليتساوى مع الوحدة الرابع بنفس الرصيد.

ومن جانبه حقق الفتح فوزاً غاليا بهدف دون مقابل على حساب التعاون ليضمن الأول رسمياً البقاء ويخرج من حسابات الهبوط التي تحاصره، في حين دخل التعاون الحسابات المعقدة وبات مصيره مرتبطاً بنتيجة مباراته الحاسمة في جولة الختام أمام الفيحاء.

ويدين الفتح بفوزه للهولندي ميتشيل فريدي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 رافعاً رصيد النموذجي إلى 33 نقطة.

وتختتم البطولة الأربعاء بإقامة جميع المواجهات بنفس التوقيت، والتي تجمع الهلال بالشباب والنصر بالاتفاق والعدالة بالاتحاد وضمك بالفتح والتعاون بالفيحاء والوحدة بالحزم والأهلي بالرائد والفيصلي بأبها.