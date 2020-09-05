لماذا ضجت وسائل التواصل ضد أمرابط وهتان؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع للنجم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر وهتان باهبري لاعب الهلال، حيث قام الأول برمي «التيشرت» بعد تغييره في الدقيقة الأخيرة من مباراة النصر والاتحاد، بينما عرض للأول مقطع فيديو قصير عند وصول الفريق الهلالي إلى الطائف لمواجهة الوحدة بنفس الجولة.

ومع أن المقطعين برأي الكثيرين كانا عاديين جداً، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من إثارتها عبر مواقع التواصل التي تتصيد دائماً مثل هذه اللقطات.

نور الدين أمرابط وباهبري سارعا لتوضيح الأمر، حيث كتب أمرابط عبر حسابه في تويتر موجهاً رسالة لجماهير النصر: جمهوري العالمي الغالي، أنا كمنتمٍ لهذا الكيان الكبير احترق عندما أشعر بإصابة خوفاً من عدم التشرف بتمثيل النادي، خصوصاً في بطولة آسيا وهي حلمنا جميعاً، لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت في حالة قلق، ولا يمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف موقفي، وهو ما يقدح في حبي للنصر.

وأوضح باهبري أن المقطع الذي بث له فهم بصورة خاطئة، مؤكداً تقديره واحترامه لمدينة الطائف والجماهير الهلالية فيها، وبين أن المقطع كان ممازحة مع أحد زملائه، ولم يكن يعلم بأنه سينتشر بهذا الشكل.