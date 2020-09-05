شكرا لقرائتكم خبر عن عودة النشاط الرياضي في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
يعاود النشاط الرياضي في العراق استئنافه مجدداً الأسبوع الحالي، بعد توقف طويل منذ شهر مارس/آذار الماضي؛ بسبب المخاوف من تفشي فيروس «كورونا».
أعلن ذلك رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، النائب عباس عليوي.
وذكر عليوي، أن لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي أجرت اتصالات متواصلة مع لجنة الصحة في البرلمان العراقي، وطالبتها باستئناف النشاط الرياضي في البلاد، بعد توقف طويل. مؤكداً، أن لجنة الصحة تفهمت الموقف، وخاطبت اللجنة العليا للصحة والسلامة، وأبلغتها بموافقتها على استئناف النشاط الرياضي في البلاد خلال الأسبوع الحالي.
يذكر أن الكثير من الاتحادات الرياضية واللاعبين والمدربين أبدوا غضبهم من مواصلة الجهات المختصة إيقاف النشاط الرياضي في البلاد.
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