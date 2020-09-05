شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» في العالم.. أكثر من 26.4 مليون إصابة و869 ألف وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتواصل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا»، في أكثر من 210 من دول ومناطق العالم المختلفة، مُنذ اكتشاف أولى الإصابات في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019، وعلى الرغم من تفاوت الحالات، بين انخفاض وارتفاع، فإن الضرر والألم الناتجين عن الوباء يبقيان الشيء الوحيد الملموس من هذا «الخبيث».

الهند ثالث دولة تتجاوز أربعة ملايين إصابة.. ونظام تحذير «مروري» في النمسا من انتشار الوباء

وأظهر آخر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 26.4 مليون شخص أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، كما توفي ما يقرب من 869 ألف حالة جراء الفيروس. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مُسجلة ستة ملايين و165 ألفاً و332 إصابة، و186768 حالة وفاة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني، مُسجلة أربعة ملايين و41 ألفاً و638 إصابة و124614 وفاة. وفي المركز الثالث جاءت الهند؛ حيث سجلت ثلاثة ملايين و936 ألفاً و747 إصابة و68472 حالة وفاة. وحلت روسيا في المركز الرابع، مسجلة مليوناً و15 ألفاً و105 حالات إصابة، و17649 حالة وفاة.

بينما سجلت الصين مهد انتشار الوباء في العالم وسبب محنته، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الرابع من سبتمبر/ أيلول، انخفاضاً من 25 حالة في اليوم السابق. وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، لتسجل البلاد 20 يوماً متتالية بدون إصابات محلية. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالوباء في البر الرئيسي الآن 85112، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وشهدت كوريا الجنوبية أقل حصيلة يومية للإصابات خلال ثلاثة أسابيع، بعد أن سجلت 168 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، الجمعة، وأظهرت بيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، وصول العدد الإجمالي في البلاد إلى 21010 حالات إصابة و333 وفاة. وكان العدد المُسجل، الجمعة، أقل حصيلة إصابات مُنذ ظهور بؤرة عدوى في كنيسة حضر أعضاؤها تجمعاً سياسياً ضخماً يوم 15 أغسطس/آب الماضي.

وسجلت الفلبين، السبت، 2529 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و53 وفاة، وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بالوباء بلغ 234570 توفي منهم 3790. وسجلت المكسيك، الجمعة، 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا»، و522 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد، بحسب بيانات وازرة الصحة إلى 623090 إصابة، و66851 وفاة.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بواقع 1378 حالة إصابة جديدة إلى 248997 في المجمل. وأوضح المعهد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 9324. بينما سجلت أوكرانيا، السبت، 2836 حالة إصابة، ارتفاعاً من رقم قياسي سابق بلغ 2723 حالة، الجمعة. وتفرض أوكرانيا حظراً مؤقتاً على دخول معظم الأجانب إلى البلاد حتى 28 سبتمبر /أيلول الجاري، ومددت إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ لاحتواء الارتفاع الأخير في عدد الحالات. وسجلت 133787 حالة إجمالاً في أوكرانيا، إضافة إلى 2811 حالة وفاة.

ودشنت النمسا نظاماً جديداً لتقييم مستوى خطورة وانتشار الوباء، بجميع المدن والمناطق، ويشبه النظام الديناميكي الجديد تحذيرات إشارة المرور؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى عدم وجود خطورة في منطقة معينة، والأصفر إلى مستوى خطورة متوسط، ويحذر البرتقالي من خطورة مرتفعة، فيما يشير الأحمر إلى مستوى شديد الخطورة، وتم الاتفاق على تنفيذ إجراءات احترازية معينة مع كل لون.

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ومع إطلاق النظام الجديد، الذي يتم تقييم مستوياته أسبوعياً، صنفت لجنة مكافحة الوباء الوضع في أربع مدن نمساوية تشمل العاصمة فيينا، لينز، جراتس ومدينة كوفشتاين عند اللون الأصفر، الذي يشير إلى وجود مخاطر متوسطة، تستلزم تشديد ارتداء الكمامة في الأماكن العامة. وسجلت، الجمعة، 403 إصابات جديدة، ليصل الإجمالي إلى 28 ألفاً و372 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 735 حالة.

العراق يسجل رقماً قياسياً

عربياً، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، عن 612 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المُسجلة 72766 حالة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 490 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 63158 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و16 وفاة. ووصلت الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بالفيروس إلى 99582 حالة، من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و 5495 حالة وفاة.

وفي السعودية، تم تسجيل 822 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات في البلاد 319 ألفاً و141 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 4 آلاف و15 حالة بإضافة 33 حالة وفاة جديدة. في المقابل، سجل العراق الجمعة رقماً قياسياً من حالات الإصابة الجديدة بـ«كورونا» مُنذ بدء الجائحة، ما دفع السلطات إلى التحذير من أن النظام الصحي بالبلاد قد لا يكون قادراً على التعامل مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين تستلزم حالاتهم دخول المستشفيات. وأحصى العراق، الجمعة، 5036 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 252.075 إصابة، بينها 7.359 وفاة، حسب وزارة الصحة.

شركات اللقاحات تتعهد

وفي خضم سباق التسلح باللقاح، تعهدت عدة شركات مطورة لعلاج «كوفيد 19»، ومنها فايزر وجونسون أند جونسون ومودرنا، بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الشركات ستتعهد بالالتزام بمستوى عالٍ من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع، واستشهدت بمسودة بيان مشترك يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وشركات أسترازينيكا وفايزر ومودرنا، من بين الشركات التي تتصدر سباق تطوير لقاحات للوقاية من مرض «كوفيد-19» أو الحد من شدته؛ إذ إن لقاحاتها في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية.