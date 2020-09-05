«الشارقة للمتاحف» تنظم ورشاً رقمية للأطفال والأسر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل هيئة الشارقة للمتاحف تنظيم فعالياتها الرقمية، التي تستهدف الأسر والأطفال من مختلف الفئات العمرية، بهدف رفع الوعي، وتعزيز أدوات الاتصال والتواصل مع الجمهور.

وخصصت الهيئة باقة من الفعاليات والأنشطة للشهر الجاري انطلقت، السبت، بورشة عمل تحت عنوان «الربابة»، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، للأطفال من 6 إلى 12 عاماً مع أسرهم.

وهدفت الورشة إلى تعريف الأطفال وأسرهم بهذه الآلة الموسيقية التي اخترعت في أفغانستان.

ومن 10:30 حتى 11:30 صباح 9 الجاري، ينظم متحف الشارقة للآثار محاضرة «كيف عاش سكان الشارقة في العصر الحجري؟»، ويقدمها خالد حسين، باحث أول في المتحف، للأفراد من عمر 18 عاماً فما فوق.

وينظم متحف الشارقة للخط بين 10:30 و11:30 صباح 23 الجاري، ورشة «الزخرفة»، ويستهدف من خلالها الأفراد من عمر 18 عاماً فما فوق. ويتعرف المشاركون في الورشة إلى آليات وطرق الزخرفة الصحيحة عبر مجموعة من المواد.

وفي الـ26 من الشهر، ينظم مركز الشارقة للاستكشاف من 4:30 حتى 5:30 مساءً ورشة ترفيهية تعليمية للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة مع أسرهم بعنوان «عالم المياه».