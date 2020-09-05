العثور على سمكة من أغلى أنواع التونة.. نافقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

جرفت الأمواج على ميناء تشيتشيستر في بريطانيا، إحدى أسماك التونة النادرة، التي تعد من أغلى الأنواع في العالم نافقة.

يبلغ وزن السمكة 180 كجم، وتعتبر من أنواع قمة سلسلة الغذاء البحرية، وحققت سمكة من هذا النوع رقماً قياسياً قدره 2.5 مليون جنيه استرليني بعد بيعها بمزاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي بطوكيو.

وفحص خبراء البحار السمكة على متن سفينة الدورية التابعة لهيئة مصايد الأسماك الداخلية والمحافظة عليها في بريطانيا، وخلصوا إلى أن السمكة نفقت مؤخراً ولم تظهر عليها أي علامات تلف بعد فحص عينات الأنسجة والعظام.

وقال تيم دابلينج، كبير مسؤولي الهيئة «هذا حدث غير عادي فيما يتعلق بمصايد الأسماك والبيئة البحرية ووجود الأنواع الرئيسية». وأضاف «قد لا يكون سبب وجود السمكة في ميناء تشيتشيستر أو وصولها إلى الشاطئ واضحاً، لكننا نعلم أن أنواعاً مثل الماكريل موجودة بأعداد داخله وربما دخلت لتتغذى ولم تستطع الخروج. في الوقت الحالي لدينا مد ربيعي، وفي المياه المنخفضة يمكن أن تكون قنوات الميناء ضحلة وضيقة نسبياً».