محل حدودي ينجو من حظر «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

في حالة فريدة من نوعها، واصل محل صغير للخضار والفاكهة استقبال الزبائن في الأردن وحيداً، أمس الجمعة، بعكس محال أخرى مغلقة على الشارع المقابل بسبب فرض حظر تجوال شامل في العاصمة عمّان.

وأوضح مقطع فيديو أن المحل يقع على منطقة حدودية فاصلة بين محافظة البلقاء غربي عمّان والعاصمة، ويتبع الأولى إدارياً والتي لا يشملها حظر شامل للتجوال في عمّان، ومحافظة الزرقاء الشمالية فرضته الحكومة لمدة 24 ساعة بسبب تزايد حالات «كورونا».

وذكر متفاعلون أن المحل يقع على شارع في منطقة ماحص تحديداً، ويبعد بضعة أمتار عن منطقة بدر التابعة لعمّان التي تضم المحال المغلقة.

وتحدثوا عن تلقي صاحب المحل طلبات خارجية لسكان في الجهة المقابلة غير المسموح لهم فيها بالخروج من منازلهم بسبب الحظر.