روبوت يجني ثمار الأشجار المرتفعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور مهندسون من جامعة أمريتا فيشوا فيديابيثام الهندية، روبوتاً يمكنه تسلق الأشجار التي تعد خطيرة على حياة الإنسان وجني ثمارها.

ويتألف الروبوت الذي أطلق عليه اسم «أماران» من جسم على شكل حلقة يمكن تعديله ليلائم قاعدة الأشجار لا سيما جوز الهند ذات الأحجام المختلفة مع 8 عجلات مطاطية متعددة الاتجاهات. وتسمح العجلات للروبوت بأن يشق طريقه إلى أعلى الشجرة، وبه ناقل حركة كهربائي من سيارات الجيل الثاني من «تسلا».

ويمكن التحكم في «أماران» لاسلكياً من الأرض عبر وحدة تحكم أو تطبيق الهاتف الذكي، الذي يسمح للمستخدمين بتحريك الروبوت للأعلى والأسفل بالإضافة إلى تدويره حول الشجرة لوضع شفرة المنشار الدائرية في الموضع الصحيح لإتمام عملية القطع.

وأجرى الباحثون اختبارات ميدانية في مزرعة لجوز الهند، حيث استطاع الروبوت تسلق أشجار يصل ارتفاعها إلى 15متراً بنجاح، بميل يصل إلى 30 درجة.

علاوة على ذلك، يعمل الروبوت لساعات أطول بكثير من آلات القطف التقليدية.