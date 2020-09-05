بارون المخدرات «إل تشابو» يستأنف حكم سجنه مدى الحياة بأمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف تاجر المخدرات المكسيكي الشهير خواكين جوسمان، «إل تشابو»، الحكم الصادر في حقّه العام الماضي، في الولايات المتحدة، والقاضي بسجنه مدى الحياة، بحسب ما أعلن محاموه.

ورُفع الطلب الواقع في 245 صفحة إلى محكمة الاستئناف في نيويورك؛ حيث قد يستغرق المسار القضائي ما بين عامين وخمسة أعوام، وفق ما كشفت المحامية، مارييل كولون ميرو، مُعربة عن أمل فريق الدفاع في محاكمة جديدة.

ورأت المحامية ضرورة إبطال المحاكمة الأولى؛ إذ إن أحد أعضاء لجنة المحلّفين كشف لاحقاً لوسائل الإعلام، أنه اطلع مع عدد من زملائه على معلومات عن القضية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يحظر عليهم القيام به خلال توليهم مهامهم هذه.

وقالت كولون، إن العزل الانفرادي الذي أخضع له «إل تشابو» مُنذ تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2017، لم يسمح له بتحضير دفاعه كما ينبغي. وكان «إل تشابو» الذي شارك في تأسيس كارتل سينالوا المكسيكي، يعدّ أكثر تجّار المخدرات نفوذاً في العالم. وفي يوليو/تموز 2019، حكمت عليه محكمة فيدرالية في بروكلين، بالسجن مدى الحياة على خلفية تهريب 1200 طنّ من الكوكايين على الأقلّ إلى الولايات المتحدة في خلال 25 عاماً. ونُقل «إل تشابو» مُنذ صدور الحكم في حقّه، إلى سجن يخضع لحماية مشدّدة في كولورادو.