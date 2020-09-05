«سيوا» تفتتح مركزاً جديداً لخدمة المشتركين بمنطقة التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة (سيوا)، مركز خدمة وإسعاد المتعاملين بمنطقة التعاون، وفق أفضل المواصفات العالمية، والذي يعمل طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، وذلك للتيسير على المشتركين، وتوفير الوقت والجهد، وتقديم أفضل الخدمات لهم وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، ويخدم عدداً من المناطق المجاورة ذات الكثافة السكانية، والتي تضم أكثر من 60 ألف مشترك، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير مراكز خدمة وإسعاد المشتركين بالشكل الذي يتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر في ظل وجود خدمات تمتاز بالجودة والكفاءة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن «سيوا» مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين وفق عدد من المعايير والأسس تشمل تصاميم مبتكرة للمراكز، وتوفير خدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير نظام لتلقي معاملات ومطالب المشتركين، وضمان إنجاز المعاملات خلال دقائق، ووضع كاميرات لمتابعة سير العمل بالجودة والكفاءة المطلوبة، واستقبال المشتركين بالابتسامة، والعمل على تحقيق الرضا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة وغيرها من المعايير.

وأكد أن خطة التطوير تتم وفق أسس علمية، وبالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة، وستستمر خطة التطوير لتشمل جميع مراكز خدمة المشتركين وإسعادهم والتي يبلغ عددها 10 مراكز في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن مركز خدمة المشتركين الجديد يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات الرسمية، ويتميز بسهولة الوصول، وتوافر مواقف السيارات، وموقعه المتوسط بين المناطق التي يخدمها المركز، حيث يخدم أكثر من 60 ألف مشترك في مناطق ذات كثافة سكانية، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتزيد فيها نسبة الأحمال، مؤكداً أنه تم توفير كوادر فنية متخصصة وأجهزة ومعدات لضمان تقديم الخدمات وفق أفضل المواصفات، وتجهيز استراحات للمترددين على المركز وشاشات عرض وعدد من الكتب والمطبوعات لاستثمار أوقات انتظار المشتركين في القراءة والاطلاع.

وأوضح أن المركز الجديد يقع على مساحة 185 متراً مربعاً، ويقدم خدمات تحصيل فواتير الاستهلاك، وإقفال وفتح الحسابات، وخدمات القطع والتوصيل، وطلبات فحص العدادات، ويقدم خدمات الرد على مختلف الاستفسارات حول خدمات الهيئة على مدار 24 ساعة وفق معايير عالمية في أسرع وقت وبجودة وكفاءة عاليتين، مع ضمان جودة الخدمات من حيث التنظيم وسرعة إنجاز المعاملات، وخلوها من الأخطاء، وإعداد الاستبيانات واستمارات تقييم الأداء بصفة مستمرة.

وأكد أن «سيوا» وفرت الإمكانات اللازمة للمكتب الجديد، حيث وفرت أجهزة الحاسب الآلي والبرامج اللازمة لتشغيل المكتب، وتم تدريب العاملين الذين سيتولون عملية التحصيل على البرامج اللازمة وطرق التحصيل، سواء النقدي أو بشيكات أو ببطاقات الائتمان، كما تم تدريبهم على أفضل الطرق للتعامل مع المشتركين.