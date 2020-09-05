أكاديمية سيف بن زايد تبحث التعاون التدريبي مع 4 دول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

التقى العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مبنى الأكاديمية، كلاً على حدة، بول بيفير المدير الإقليمي من الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة بمناسبة انتهاء فترة عمله، وكنوت لوترو ضابط ارتباط دول الشمال (الاسكندنافية)، والمقدم الركن رافائيلي ريفولا نائب ملحق الدفاع الإيطالي وضابط ارتباط الدرك، والمستشار ليانيد هولوب من سفارة جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون التدريبي بين الأكاديمية والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة والجهات الشرطية الاسكندنافية والبيلاروسية والإيطالية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وخلال وداعه المدير الإقليمي للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، أعرب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عن شكره وتقديره على ما قام به طوال فترة عمله، وهو ما أسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بمجالات التدريب الأمني بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي والوكالة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

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