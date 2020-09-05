الارتقاء بمميزات تطبيق «الموظف الذكي» لخدمة أكثر من 55 ألف موظف بحكومة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت دبي الذكية تحديثاً جديداً لتطبيق «الموظف الذكي»، من خلال إعادة تصميمه بشكل كامل، ليقدم تجربة سهلة وسلسة للموظف، بالإضافة للعديد من المميزات الجديدة، مثل لوحة المتابعة الشاملة والقابلة للتخصيص، والتي من شأنها أن تُلبي احتياجات الموظفين في حكومة دبي - المستخدمين لنظم الموارد الحكومية GRP - وتفضيلاتهم الشخصية.

ويُسهم التصميم الجديد للتطبيق «الموظف الذكي» في تزويد أكثر من 55 ألف موظف في 58 جهة حكومية في دبي بتجربة فريدة من نوعها؛ حيث يتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الموظفين من أي مكان وزمان.

ومع التحديث الأخير، لن يكون الموظفون بحاجة إلى تذكر أي من أسماء المستخدمين أو كلمات المرور؛ حيث يمكنهم تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال الهوية الوطنية الرقمية الآمنة UAEPASS.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «التطبيقات بالنسبة لنا في دبي الذكية لابد أن تعكس حياة واحتياجات الإنسان العملية والحياتية؛ ولذلك نحن في رحلة تطوير مستمر لتطبيقاتنا ومنصاتنا التي توفر الخدمات الذكية عبرها، ويعتبر تطبيق «الموظف الذكي» واحداً من أهم تطبيقاتنا لدعم عمليات حكومة دبي، ومنح الموظفين بيئة عمل رقمية تتيح لهم إنجاز أعمالهم، والكثير من مستلزمات مهامهم أينما كانوا ومتى أرادوا، فهذا التطبيق يحاكي مستقبل العمل منذ اليوم، فهدفنا أن نصنع المستقبل ولا ننتظره».

وأضاف: «نتطلع أن يجد زملاؤنا في المؤسسات الحكومية ما يلبي احتياجاتهم المتغيرة، ونشكرهم على دورهم وشراكتهم في إيصال التطبيق لما هو عليه الآن».

ويحتوي تطبيق «الموظف الذكي» على العديد من المزايا التي صممت خصيصاً لمساعدة الموظف، بما في ذلك إمكانية تقديم الإجازات، وطلب الشهادات، وبطاقات الشكر والمسار الذكي، والحصول على الموافقات وغيرها الكثير، وبإمكان الموظفين المستخدمين للتطبيق تنفيذ المهام اليومية المختلفة مع توفير الوقت المستغرق لهذه المهام.

ويأتي تصميم تطبيق «الموظف الذكي» الجديد بالعديد من المميزات الجديدة، مثل «الشهادات الرقمية» و«الحضور الذكي»، وقد أصبح التطبيق يسمح للموظفين بتقديم الطلبات الرقمية إلى مديريهم، وتتبع حالة الطلبات بشكل لحظي، ما يساعد على تعزيز كفاءة الأعمال ودعم «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، والتطبيق بتحديثه الأخير متاح الآن على متاجر «جوجل» و«أبل».