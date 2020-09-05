شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الجوي بشرطة أبوظبي ينقذ شاباً تعرض لوعكة مفاجئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، مواطناً في العقد الثاني من عمره، من جزيرة المايا إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي.

وكانت غرفة عمليات طيران الشرطة تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بتعرض مواطن لإعياء شديد، وتستدعي حالته الصحية نقله إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي ونقلت المريض البالغ من العمر 21 عاماً، ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية، إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية لاستكمال العلاج.

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