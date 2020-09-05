"طيران الإمارات" تزيد رحلاتها للوجهات الأفريقية

وبحسب بيان على الموقع الرسمي للشركة المملوكة لحكومة دبي، اليوم السبت، فإنه "سيتم تشغيل الرحلات إلى لاغوس أربع مرات في الأسبوع أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد. فيما سيتم تشغيل الرحلات من/إلى أبوجا يوميا".
وتواصل "طيران الإمارات" العمل على استئناف تشغيل رحلاتها إلى العديد من الوجهات الدولية التي كانت تخدمها قبل الإغلاق بسبب وباء "كوفيد-19" مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.
كانت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات قد قررت، في 23 مارس الماضي، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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