القوات العراقية توزع سلات غذائية في المناطق الحدودية مع سوريا.. صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "بادر الفوج الأول لواء المشاة الثاني والسبعين الفرقة 15 بتوزيع المواد الغذائية في القرى والمناطق الواقعة ضمن الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف البيان "وتأتي هذه المبادرة من أجل تعزيز الثقة وإدامة التواصل بين أفراد جيشنا الباسل والمواطنين وعبرت العوائل عن فرحها وامتنانها إلى وزارة الدفاع التي تحث قياداتها على تقديم الدعم والإسناد إلى أبناء الشعب العراقي".

وأكدت وزارة الدفاع العراقية استمرار المبادرات والفعاليات الاجتماعية والإنسانية التي تقوم بها خدمة لأبناء الشعب، ومساهمة منها بالوقوف معهم جنباً إلى جنب، خصوصاً في هذه الظروف الحرجة وسط مواجهة فيروس كورونا.