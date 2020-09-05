موريتانيا.. انهيار عشرات المنازل جراء الأمطار والجيش يقوم بإجلاء المواطنين

وبحسب موقع "موريتانيا اليوم"، غمرت مياه الأمطار أحياء سكنية ومحال تجارية في بعض مقاطعات العاصمة مما شرد العشرات من الأسر. وأعلنت السلطات المحلية في كيدي ماغه إجلاء 43 أسرة، إثر اجتياح السيول لقريتهم. وأشارت إلى تولي وحدات من الجيش عملية إجلاء هذه الأسر. كما دعت السلطات السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلهم بين المناطق التي تغمرها السيول واختيار الأماكن الآمنة. وفقا لموقع "الأخبار" الموريتاني. وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، قررت السلطات العليا تقديم مساعدات غذائية عاجلة لفائدة الأسر المتضررة جراء الأمطارفى ضوء عمليات تحديد المستهدفين التى تباشرها لجنة فنية فى عين المكان عقب الأمطار التى عرفتها العاصمة نواكشوط أمس. وأشارت إلى أنها تعمل على متابعة الأوضاع عن كثب وتقديم الحلول المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك.

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