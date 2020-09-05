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قوات الأمن العراقية تحرر مدير شركة سيارات من خاطفيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقى ، اليوم السبت، عن تحرير مدير شركة سيارات، بعد اختطافه لمدة ثلاثة أيام في بغداد.

 

وقال الجهاز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في أحد المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة؛ أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني".

 

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وأضاف أن "الجهود أسفرت بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية، عن مداهمة المنزل وتحرير شخص تبين أنه أردني الجنسية يعمل مديراً لشركة سيارات  ومخطوف منذ ثلاثة أيام".

 

وأشار الجهاز إلى أن "قوات الأمن عثرت على أسلحة رشاشة وعتاد ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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