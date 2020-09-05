شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 242 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، في إحاطة صحفية اليوم السبت، تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل شفاء 242 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 116.780 حالة، وتوفيت حالة واحدة ليصل إجمالي الوفيات حالات الوفاة 202 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وفى وقت سابق، سجلت قطر 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين، حيث ارتفع إجمالى الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262، وتم تسجيل 4 حالات وفاة.
وأشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، بعد تعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت وزارة الصحة العامة فى قطر فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد عن تسجيل حالتي وفاة و297 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، بزيادة 30 إصابة.
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