شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة من «المرور» للدخول إلى الطرق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي؛ وذلك لتفادي وقوع أي حوادث. وقالت “المرور” في تغريدة عبر “تويتر”: للدخول إلى الطرق الرئيسية بشكل آمن اتبع الآتي: – القيادة بسرعة الطريق الرئيسي. Advertisements – إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة. – التأكد من خلو المسار قبل الدخول. – إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.

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