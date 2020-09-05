شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يضرب اليابان غداً..وسفارة المملكة تحذر مواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان المواطنين الموجودين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية بسبب التحذيرات بمرور إعصار haishen غداً (الأحد). وأضافت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر» أنه في حالة حدوث أي طارئ يمكن التواصل معها عبر الرقمين التاليين (09055833862)، و(0335895242).

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