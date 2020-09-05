شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات..طريقة إضافة الأبناء في «منصة مدرستي» عبر «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت تطبيق توكلنا عن خطوات وطريقة إضافة الأبناء إلى منصة مدرستي عبر التطبيق لمتابعة الدروس والعملية التعليمية عن بعد. وقال تطبيق توكلنا ردًا على عدد من استفسارات أولياء الأمور إن إضافة الأبناء تتم من خلال ما يلي: Advertisements – تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر. – انقر على أيقونة ( حسابي ). – انقر على أيقونة (الأفراد و المكفولين). – اختر إضافة الأبناء.

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