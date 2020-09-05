شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن سرق مركبة أثناء توقفها في محطة وقود بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوقعت المتابعة الأمنية في شرطة القصيم بمواطن تورط بسرقة احدى المركبات. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط بسرقة إحدى المركبات أثناء توقفها بمحطةٍ للوقود، وارتكابه حادث سير ملحقاً أضراراً بها ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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