«جامعة تبوك» تعلن نتائج القبول لبرامج الماجستير المدفوع

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة تبوك‬⁩، اليوم السبت، نتائج القبول لبرامج الماجستير المدفوع للعام الدراسي 1442هـ. وأوضحت الجامعة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستعلام عن حالة القبول وإجراءاته من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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