شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج واحد فقط من آيفون 12 سيدعم أسرع نسخة من 5G والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سيكون آيفون 12 أول هاتف من آبل يدعم تقنية 5G، وكان من المتوقع أن تستفيد جميع الطرز الأربعة من هذه الشبكات. لكن تقريراً جديداً يقول إن طرازاً واحداً فقط من هواتف آي فون 12 سيدعم أسرع نسخة من 5G.

وفقًا لشركة فاست إيكونومي، سيدعم iPhone 12 Pro Max فقط أسرع نسخة من تقنية 5G، وستدعم أجهزة آيفون 12 الثلاثة الأخرى 5G الفرعية بسرعة 6 غيغا هرتز، التي تقدم مدى أطول، وسرعات أبطأ نسبياً.

ويقول مصدر من شركة فاست إيكونومي إن الهاتف الأكبر فقط في التشكيلة الجديدة لديه مساحة للهوائي الخاص المطلوب للاتصال بشبكات mmWave السريعة، إضافة إلى البطارية الأكبر اللازمة لتعويض استنزاف البطارية.

من ناحية أخرى، كشفت شركة فاست إيكونومي عن سلسلة جديدة من التسريبات بخصوص إحدى أكبر عمليات الترقية لجهاز iPhone 12 Pro.

و توضح التسريبات بالتفصيل إمكانات مستشعر LiDAR الجديد الذي توفره شركة سوني. باستخدام نبضات الضوء. يستخدم مستشعر LiDAR نبضات الضوء لقياس مسافات الأشياء، ولديه القدرة على تحسين التصوير الفوتوغرافي والواقع المعزز بشكل جذري.

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يستخدم iPad Pro مستشعر LiDAR مشابهاً لمستشعر سوني، لكن يبدو أن آبل قد وجدت طرقًا أكثر للاستفادة منه لجهاز iPhone 12 Pro. على صعيد التصوير الفوتوغرافي، ستستفيد طرازات iPhone 12 Pro من LiDAR “للتركيز التلقائي بشكل أكثر دقة”، بالإضافة إلى التمييز بشكل أفضل بين المقدمة والخلفية.

هذا من شأنه أن يساعد في تحسين اللقطات ذات الوضع الرأسي على iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

وسيكون مستشعر LiDAR قادراً أيضاً على المساعدة في الفيديو، حيث سيتمكن من تتبع عمق الأشياء أو الموضوعات أثناء تحركها في الإطار. تتوقع شركة فاست كومباني أن برنامج الكاميرا يمكنه فصل كائن ثلاثي الأبعاد عن خلفية الفيديو وتطبيق تأثيرات عليه.

استنادًا إلى الشائعات والتسريبات، قد تلتزم تشكيلة iPhone 12 بأجهزة استشعار بدقة 12 ميغابكسل هذا العام، في وقت يقوم فيه منافسون مثل سامسونغ بتضمين أجهزة استشعار بدقة 108ميغابكسل في جهاز Galaxy Note 20 Ultra.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يوفر iPhone 12 مستشعرات أكبر من ذي قبل، والتي من المفترض أن تسمح بدخول المزيد من الضوء والتقاط المزيد من التفاصيل.

مع إضافة LiDAR إليه، يتمتع iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بإمكانية أن يصبحا أفضل هواتف الكاميرا، ولكن علينا أن نرى مدى جودة عمل هذه الميزة. وسيحدث ذلك على الأرجح في أكتوبر، حيث قالت شركة آبل إن إطلاق iPhone 12 سيتأخر لبضعة أسابيع، وفق ما نقل موقع تومز غايد الإلكتروني.