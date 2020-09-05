ترامب يشكك في تسميم نافالني.. ويعرض الوساطة بين الصين والهند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أنّه لم يرَ أيّ أدلّة حتّى الآن على تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، مضيفاً في الوقت نفسه أنّه ليس لديه سبب للتشكيك فيما قالته برلين التي تؤكّد من جهتها أنّ لديها «أدلّة قاطعة» في هذه القضيّة.

وصرّح ترامب: لا أعرف ما حدث تحديداً. أعتقد أنّه أمر مأساوي، إنّه فظيع، وينبغي ألا يحدث. وقال في مؤتمر صحفي: لم نرَ حتّى الآن أيّ دليل على تسميم نافالني، متعهّداً في الوقت نفسه بأنّ الولايات المتّحدة ستدرس هذا الملفّ بجدّية بالغة.

وعلّق ترامب على أدلّة المحقّقين الألمان في هذا الإطار، قائلاً: لم نرَ ذلك بأنفسنا. وأضاف أنّه سمع أنّ ألمانيا توصّلت إلى أنّ نافالني تسمّم بغاز الأعصاب القاتل نوفيتشوك.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنّه بناءً على ما تقوله ألمانيا يبدو أنّ هذه هي الحال. وقال: سأكون غاضباً جداً إذا كانت هذه هي الحال. ولم يُحدّد ترامب الإجراء الذي سيتّخذه إذا ما اقتنع بأنّ الخصم السياسي الأكثر قوّةً للرئيس فلاديمير بوتين كان ضحيّة مؤامرة قتل. واعتبر ترامب أنّ المفاوضات حول الأسلحة النوويّة، الجارية مع موسكو، هي أكثر أهمّية من أيّ قضيّة أخرى، قائلاً: إنّه الشيء الأهمّ.

وطالبت فرنسا وألمانيا مجدّداً روسيا، الجمعة، بتفسيرات بشأن تسميم نافالني. كما طالبتا بـ«تحديد» هوية المسؤولين عن الهجوم و«إحالتهم إلى العدالة». وشدّدت العاصمتان لهجتهما قليلاً، بينما لم تَبد روسيا متأثّرة بالاتّهامات الغربية، واكتفت بالتشكيك في رواية استخدام سمّ.

في سياق متصل، عرضت الولايات المتحدة، المساعدة في حل النزاع بين الهند والصين بشأن الحدود الجبلية بغرب الهيمالايا. ووصف الرئيس الأمريكي الموقف في تصريحات للصحفيين بأنه «معقد للغاية». ونشر البلدان قوات إضافية على الحدود بعد اشتباك في يونيو/حزيران شهد مقتل 20 جندياً هندياً.

وقال مصدر بالحكومة الأمريكية لرويترز، إن واشنطن ترى أن البلدين لا يسعيان لدفع النزاع إلى حافة الحرب. وقال ترامب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: إن واشنطن تتحدث إلى البلدين بشأن ما يمكنها فعله لنزع فتيل الموقف المتوتر.

وأوضح قائلاً: نحن على استعداد للمساعدة فيما يخص الصين والهند. إن كان بوسعنا فعل شيء فيسعدنا المشاركة والمساعدة. وعرض ترامب في السابق الوساطة بين البلدين. وقالت الصين: إنها لا ترى ضرورة لدخول طرف ثالث للوساطة، وبدت الهند مؤيدة لذلك أيضاً.