السيطرة على حريق بناقلة نفط قبالة سواحل سريلانكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خفر السواحل الهندي والبحرية السريلانكية: إنه تم قطر ناقلة النفط التي يبلغ طولها 330 متراً، والمحملة بـ 270 ألف طن من النفط، و1700 طن من الديزل، إلى موقع يبعد ستين كيلومتراً عن ساحل سريلانكا في المياه العميقة. وأكد خفر السواحل الهندي أنه «لم يسجل أي تسرب نفطي».

وقالت البحرية السريلانكية: إن عملية رش السفينة بالرغوة مستمرة مع أنه تم تطويق الحريق. وأضافت أنه لم يرصد أي تصدع في السفينة على الرغم من شق يبلغ طوله مترين في جسمها فوق خط التعويم. ونشرت 16 سفينة متخصصة بمكافحة الحرائق، وأربع طائرات، الجمعة، لإخماد الحريق.

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وكان خفر السواحل الهندي أعلن، الجمعة، أنه بعد يومين من «جهود شاقة لمكافحة النيران»، تمت «السيطرة» على ألسنة اللهب على متن السفينة «نيو دايموند»، موضحاً أن دخاناً كثيفاً ما زال ينبعث منها. وكانت السفينة التي تم إجلاء طاقمها، جنحت، الجمعة، 25 كيلومتراً باتجاه سواحل سريلانكا. وقامت ثلاث قاطرات، بينها اثنتان من الهند، بينما الثالثة استأجرها مالك ناقلة النفط، بدفعها باتجاه عرض البحر.

وأطلقت السفينة نداء استغاثة، الخميس، بعد انفجار في منطقة الآلات أدى إلى مقتل بحار فلبيني من أفراد الطاقم المكون من 23 شخصاً. وتم إجلاء البحارة الآخرين. وكان منسق عملية الإنقاذ الأدميرال السريلانكي، واي ان جاياراتني صرح بأن إخماد الحريق بالكامل يحتاج إلى أربعة أو خمسة أيام. وقال: علينا بعد ذلك أن نتمكن من قطرها إلى عرض البحر، والسماح لمالكيها بالبت بما ينوون فعله.

وأضاف جاياراتني أن المعدن تضرر بسبب الحرارة الشديدة المُنبعثة من خزانات السفينة عندما امتد الحريق من قاعة الآلات، لكنه لم يصل إلى شحنة النفط. وعبرت المالديف التي تبعد نحو ألف كيلومتر جنوب غرب سريلانكا، عن قلقها من تسرب نفطي محتمل من السفينة قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على بيئتها.