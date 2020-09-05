مقتل وإصابة 43 مصلياً قرب مسجد ببنجلادش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون، السبت، إن خط أنابيب غاز انفجر بالقرب من مسجد في بنجلادش، مما أدى لمقتل 13 مصلياً وإصابة 30 آخرين.

وقع الانفجار، الذي يشتبه مسؤولو الإطفاء أنه نتج عن تسرب في خط الأنابيب، الجمعة، قرب مسجد في منطقة نارايانجانج خارج العاصمة داكا. ونُقل العشرات إلى مستشفى حكومي متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في داكا، معظمهم أصيب بحروق بالغة.

وقال سامانتا لال، منسق وحدة الحروق،: إن 13 شخصاً أحدهم طفل توفوا بعد إصابتهم بحروق، مضيفاً أن عدد القتلى قد يرتفع نظراً لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة. وذكر مسؤولون في خدمة الإطفاء أن الغاز الذي تجمع داخل المسجد بعد التسرب من خط الأنابيب قد يكون أدى لحدوث الانفجار على الأرجح. وبدأت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.