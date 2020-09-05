بعد أن وصف جنود «المارينز» بـ«الفاشلين».. ميلانيا تدافع عن ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافعت ميلانيا ترامب، الجمعة، عن زوجها الرئيس دونالد ترامب، بعد معلومات أفادت بأنه وصف جنوداً من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) سقطوا في الحرب العالمية الأولى ودفنوا في مقبرة قرب باريس بأنهم «فاشلون» و«حمقى».

ورفضت السيدة الأمريكية الأولى في تصريحات نادرة الاتهامات التي ذكرت في مقالة نشرتها مجلة «ذي أتلانتيك» معتبرة أنها «غير صحيحة». وكتبت في تغريدة: أصبح الزمن خطيراً للغاية عندما يتم تصديق مصادر مجهولة دون غيرها، ولا أحد يعرف دوافعها. هذه ليست صحافة بل انحياز. ولا تخدم شعب أمتنا العظيمة.

وذكرت مجلة «ذي أتلانتيك» الخميس، نقلاً عن أربعة مصادر لم تحددها مطلعة على المحادثات، أن الرئيس الأمريكي وصف جنود المارينز الأمريكيين المدفونين في مقبرة تعود للحرب العالمية الأولى في فرنسا بأنهم «فاشلون وحمقى» لأنهم قتلوا في المعارك.

ولدى زيارته فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بمناسبة مئوية انتهاء الحرب العالمية، لم يزر ترامب المقبرة الأمريكية في أيسن مارن قرب باريس كما كان مقرراً، بسبب رداءة الطقس الذي حال دون إقلاع مروحيته، كما أعلن رسمياً. لكن المجلة شككت بتلك الرواية. وسارع ترامب إلى الرد بسلسلة تغريدات دافع فيها عن نفسه. وكتب: ذي أتلانتيك تحتضر مثل معظم المجلات، لذا يختلقون قصة مزورة من أجل كسب بعض الاهتمام. وزاد من هجومه على التقرير الذي وصفه بـ «المشين» خلال تصريحات لصحفيي البيت الأبيض.