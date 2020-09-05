شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف العربي»: تدمير مُسيرة «مُفخخة» حوثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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