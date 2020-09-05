شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار غاز الكلور يصيب 200 شخص في إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب أكثر من 200 شخص بجروح، في انفجار قارورة لغاز الكلور محمولة على متن شاحنة، الجمعة، في محافظة إيلام غربي إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيلام، محمد كريميان، أن 217 شخصاً أصيبوا، إثر حادث انفجار قنينة لغاز الكلور في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول الجمعة. وأشارت إلى أن الحادث نتج عن تماهل سائق شاحنة حاملة لقناني غاز الكلور في القرية.
ولم يؤدِّ الحادث إلى أي وفاة، بحسب «إرنا». وأوضح كريميان أن المصابين نقلوا إلى مستشفيي الإمام الخميني في مدينة إيلام مركز المحافظة، ومستشفى الإمام علي في مدينة سرابلة مركز القضاء، مشيراً إلى أن 106 منهم بقوا في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقي الإسعافات.
وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو/حزيران الماضي، أسفر عن مقتل 19 شخصاً.
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