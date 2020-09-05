الكركم يعالج التهابات العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة أجراها أطباء من جامعة تكساس، إلى إنتاج علاج مشتق من الكركم، وهو نوع من التوابل يمتلك خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، لاسيما التهاب القزحية في العين، المتسبب في الحد من الرؤية، عن طريق مزجه بجسيمات نانوية تتفاعل مع المستقبلات الموجودة في كل مكان من البروتين الناقل عبر الغشاء والمعروف باسم «مستقبلات الترانسفيرين»، دون إحداث أي آثار جانبية.

وأشار الأطباء إلى أن تخفيف التهاب العين بالطريقة التقليدية، يشمل مزيجاً من الأدوية المضادة للالتهابات الجهازية والموضعية، إلا أنه يسبب آثاراً جانبية، مثل القيء والإسهال وقرحة المعدة، ويؤثر سلباً في وظائف الكلى والكبد، ويزيد من «الجلوكوز» عند مرضى السكري.

وأثبتت التجارب على الحيوانات نجاحاً كبيراً وفقاً للأطباء. وقالت د. إيرين سكوت، أستاذة مساعدة في كلية الطب البيطري والعلوم بالجامعة: شُفيت الكلاب من التهابات العين بشكل سريع، ونأمل أن تتم تجربة العلاج سريرياً، لعلاج الملايين حول العالم من مرض إعتام عدسة العين «الماء الأبيض»، والتهاب القزحية.