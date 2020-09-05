وجاء عبر الصفحة الرسمية للرئيس السيسي على موقع فيسبوك: "خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".
وأضاف السيسي "أؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".
أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.
وأسفرت السيول والفيضانات عن تأثر ١٦ ولاية من ولايات السودان، ووفاة ٩٩ مواطنا وإصابة ٤٦ آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من ١٠٠ ألف منزل.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتضامن مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.