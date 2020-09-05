السيسي يتضامن مع السودان

وجاء عبر الصفحة الرسمية للرئيس السيسي على موقع فيسبوك: "خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".

وأضاف السيسي "أؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.

وأسفرت السيول والفيضانات عن تأثر ١٦ ولاية من ولايات السودان، ووفاة ٩٩ مواطنا وإصابة ٤٦ آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من ١٠٠ ألف منزل.