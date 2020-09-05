مجلس الوزراء الإماراتي يعيد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية

يشغل الجابر أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويضم المجلس عضوية كل من أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعبدالواحد محمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك، ومريم سعيد غباش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وأحمد تميم الكتاب، نائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستراتيجيات لدى شركة أدنوك، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يأتي القرار في إطار دعم منظومة العمل الحكومي وتنظيم مجالس الإدارات واللجان في الحكومة الاتحادية في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، ويستهدف تعزيز دور مجالس الإدارات بشكل أكبر لتحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ويأتي في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها، وبما يدعم منظومة العمل في مصرف الإمارات للتنمية، حيث يختص وضمن أهدافه ومهامه في تنفيذ ودعم المشاريع التنموية في الدولة بما في ذلك دعم المشاريع الصناعية والعقارية والأنشطة الحرفية والزراعية وتمويلها، وبما يضمن تنمية الاقتصاد المعرفي التنافسي واستدامة البنية التحتية المتكاملة، وذلك بحسب "وام".