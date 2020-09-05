"داخلية" غزة توضح سبب عدم منح الصحفيين تصاريح عمل

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، إن "الوزارة لم تقدم بطاقات للصحافيين بسبب العدد الكبير من المتقدمين، واعدًا بالأخذ بمقترحات وأفكار تم طرحها خلال اللقاء لإيمانهم بأهمية أن تصل الرسالة الإعلامية بالشكل المناسب"، حسبما ذكرت وكالة "سوا".

© REUTERS /

وأشار البزم إلى أن الداخلية في غزة تقدم بشكل يومي تسهيلات لعمل الصحفيين. كما أكد أهمية هذا اللقاء والانفتاح على المؤسسات الإعلامية، ورحب بعقد المزيد من اللقاءات المماثلة لدورها في توضيح الرؤية التي يعملون عليها.

وحول الإشكاليات التي تحدث أحيانًا في مركز الحجر بسبب شكاوى بعض المستضافين، أوضح أن آخر مرة تم فتح معبر رفح فيها دخل 6500 مواطنًا كلهم تم توفير الاحتياجات لهم، مضيفًا إنهم يعملون جاهدين على متابعة الشكاوى وتجويد الخدمة.

وشدد البزم على أن المرحلة التي نمر بها خطيرة وحساسة تتطلب تكاتف كافة الجهود الرسمية والإعلامية من أجل تجاوز الأزمة وحصر الوباء ومنع انتشاره، من خلال العمل على توعية المواطنين بحماية أنفسهم ومن حولهم.

ودعا صحفيون وصحفيات الجهات الرسمية في غزة خلال اللقاء إلى شفافية أعلى في توفير المعلومات للجمهور الفلسطيني في القطاع، إثر انتشار فيروس كورونا منذ نحو 12 يومًا.