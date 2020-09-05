تحرير مدير شركة "مرسيدس" في العراق من الاختطاف

وذكر بيان للجهاز نشرته وكالة شفق نيوز "بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في إحدى المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة شمال شرقي بغداد؛ أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني". وأضاف البيان "أسفرت الجهود بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه أردني الجنسية يعمل مديرا لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام". وأتم البيان أن القوة عثرت على أسلحة رشاشة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش.

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