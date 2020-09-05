كورونا.. 10 وفيات في ليبيا و5 بفلسطين

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت ليبيا، السبت، تسجيل 10 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما سجلت فلسطين 5 وتونس 3 حالات.
في ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتسجيل 10 وفيات و649 إصابة بالفيروس، و115 حالة تعاف منه.
وأوضح المركز في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 17.094، بينها 272 متوفيا، و2.025 متعافيا.
في فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5 وفيات و433 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 224 مريضا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 33.250، بينها 198 وفاة، و22.586 حالة تعاف.
وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، 3 وفيات و148 إصابة بالفيروس.
وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت 4.542، بينها 87 متوفيا، و1.699 متعافيا.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 26 مليونا و821 ألفا، توفي منهم أكثر من 879 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و926 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".
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