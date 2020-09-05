الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية مرتبطة بـ"داعش"

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



أعلن الجيش اللبناني، السبت، إلقاء القبض على عناصر خلية مرتبطة بتنظيم "داعش".

جاء ذلك في بيان صدر عن مديرية المخابرات بالجيش، وتلقت الخليج 365 نسخة منه.

وذكر البيان، أن "مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني".

وأضاف أن "التحقيقات توصلت إلى أن أمير الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي، الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة بلدة كفتون".

وهجوم بلدة كفتون (شمال) وقع في 21 أغسطس/آب الماضي، عندما أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار أثناء مرورها في البلدة، مما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص.



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وأوضح بيان الجيش، أنه تم "توقيف عناصر الخلية الإرهابية (لم يحدد عددهم) في سلسلة عمليات أمنية بمنطقتي الشمال والبقاع (وسط) في تواريخ مختلفة (لم يذكرها)".

وذكر أن "هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا عدة سرقات بهدف تمويل نشاطات الخلية".

ونهاية الشهر المنصرم، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية إلقاء القبض على عنصر من تنظيم "داعش"، كان يخطط لاستهداف أفراد من الجيش والأمن، بالعاصمة بيروت.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد لبنان عدة هجمات وتفجيرات بسيارات ملغمة تبنى تنظيم "داعش" عددا منها.

وفي صيف 2017، خاض الجيش اللبناني معركة باسم "فجر الجرود" ضد "داعش"، وحرر المناطق الشرقية المحاذية للحدود مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.