كورونا.. وفاة و110 إصابات في غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، حالة وفاة، و110 إصابات بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات بالوباء في القطاع، ارتفعت منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 807، بينها 6 وفيات، و89 حالة تعاف.

وأشارت أن حالة الوفاة لمواطن (55 عاما) يقطن في بلدة جباليا (شمال)، كان وضعه الصحي قبل وفاته "حرج" ويخضع لجهاز تنفس صناعي.

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وذكرت أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس وصلت إلى 713 بينهم 687 من المجتمع المحلي، و26 عائدا من الخارج.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لسكان القطاع، للالتزام بتدابير الوقاية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/ آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع المحلي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.