شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن الطوارئ ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن السودان اليوم حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد، بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدها في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى وفاة 99 شخصاً، وإصابة 46 آخرين، فيما انهار نحو 100 ألف منزل، وتضرر أكثر من 500 ألف شخص.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن مجلس الأمن والدفاع قرر تشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف العام الحالي، إضافة إلى تنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.

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