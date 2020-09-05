شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلق البحث عن طاقم سفينة غارقة لسوء الأحوال الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول في خفر السواحل الياباني، السبت، إنه تقرر نظراً لسوء الأحوال الجوية، تعليق عمليات البحث عن المفقودين من أفراد طاقم سفينة شحن عليها ماشية بعدما غرقت في بحر الصين الشرقي الأسبوع الماضي.
كانت فرق الإنقاذ قد عثرت على ناجٍ ثالث من أفراد طاقم السفينة التي انقلبت في جو عاصف قبالة سواحل اليابان وعلى متنها طاقم من 43 شخصاً وما يقرب من 6000 رأس ماشية. وقال جونبي ساكاجوتشي الضابط بوحدة البحث والإنقاذ في خفر السواحل الياباني لرويترز عبر الهاتف: إن عمليات البحث استمرت حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت اليابان، دون العثور على المزيد من أفراد الطاقم، لكن تقرر سحب السفن والطائرات والغواصين المشاركين نظراً لسوء أحوال الطقس.
وأضاف: نعتزم استئناف البحث عند تحسن أحوال البحر والطقس، لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك. الأمر يتوقف على أحوال الجو. ويقترب الإعصار هايشن القوي من جنوب غرب اليابان، ويحذر خبراء الأرصاد من أمطار غزيرة وأمواج عالية ومد مرتفع.
وكانت السفينة (جلف لايفستوك 1) قد أرسلت نداء استغاثة من غربي جزيرة أمامي أوشيما بجنوب اليابان، الأربعاء، بعدما اجتاح الإعصار مايساك المنطقة برياح قوية وأمواج عاتية.
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