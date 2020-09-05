عائلة إماراتية سعودية تفوز بسيارة «ميني»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أر بي أم» لتأجير السيارات، ومقرها دبي، عن نتيجة السحب الأول على واحدة من ثلاث سيارات من طراز «ميني كوبر» موديل 2021، حيث فازت عائلة إماراتية - سعودية بالسيارة الجديدة.

وجاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها «أر بي أم» لتأجير السيارات مطلع يوليو / تموز الماضي لدعم وتنشيط السياحة في إمارة دبي بالتزامن مع عودة الأنشطة مرة أخرى.

وقال رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «أر بي أم» لتأجير السيارات، أن المسابقة جاءت ضمن مبادرات القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنشيط الاقتصاد، وتشجيع السياحة الوطنية بعد توقف استمر 4 أشهر تقريباً.

وذكر المرزوقي أن شركته أعلنت مطلع يوليو الماضي عن إجراء سحب كل شهرين للفوز بثلاث سيارات من طراز «ميني كوبر2021».

وذكر أن المنافسة اشترطت على أن يشتري العميل كوبوناً بقيمة 350 درهماً عبر شركة «أر بي أم» والحصول على أحد خدماتها، وبذلك يتأهل للمشاركة في السحوبات الثلاثة التي يتم تنظيمها بإشراف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وبالفعل تم السحب بحضور ممثل دائرة التنمية الاقتصادية، وفازت بالسيارة الأولى نور طارق الأنصاري (سعودية)، فيما تسلم زوجها منصور الزرعوني (إماراتي) الجائزة بالنيابة عنها.

وقال المرزوقي، وهو أمين عام مجموعة عمل شركات تأجير السيارات في دبي، والعاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي: «إن قطاع تأجير السيارات في دبي يعيش فترة تعافٍ حقيقية بعد التوقف بسبب جائحة كورونا التي تسببت في خسائر معظم الأعمال في العالم، ويعول الجميع على جاهزية دبي ومكانتها على خربطة السياحة العالمية للفوز بأكبر حصة من السياحة الوافدة لمنطقة الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن دبي تجاوزت إجراءات الفتح واستئناف الأعمال بكل سلاسة ومرونة، كما أرسلت للسياح عدة رسائل توعوية بشأن الإرشادات الصحية المطلوبة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن قطاع تأجير السيارات في دبي يرصد التطورات باستمرار، ليواكب تطلعات العملاء خلال الفترة الراهنة، وسط التحديات الاقتصادية التي أثرت في الأوضاع المالية للشركات والأفراد، إذ انتعش تأجير السيارات على وقع خفض الشركات للتكاليف، وتقليص نفقاتها، والاتجاه إلى تأجير السيارات بدلاً من شرائها.