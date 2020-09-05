شكرا لقرائتكم خبر عن قاض أمريكي يسمح بتسليم متهمين أمريكيين شاركا في تهريب كارلوس غصن إلى اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكم قاض أمريكي بإمكانية تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس إلى اليابان لمواجهة اتهامات بضلوعهما في تهريب كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات، الذي كان في انتظار محاكمته باليابان في جرائم مالية.

ورفض القاضي دونالد كابيل في بوسطن الدفوع التي قدمها كل من مايكل تايلور الذي عمل في السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي، وابنه بيتر تايلور للحيلولة دون تسليمهما مما يفتح الطريق أمام الخارجية الأمريكية لبحث طلب التسليم.

وقال بول كيلي محامي تايلور وابنه إنهما سيقدمان للخارجية الأمريكية أموراً لم ينظرها القاضي كابيل من بينها «البطولة والشجاعة» التي تحلى بهما مايكل تايلور فضلاً عن «الرفض المتكرر» من جانب اليابان لتسليم مواطنيها.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق لـ «رويترز».

(رويترز)

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